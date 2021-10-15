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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : لكليات الفنون دور هام فى خدمة المجتمع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الفنون الجميلة بالزمالك التابعة لجامعة حلوان دورة تدريبية بمجالاتها المختلفة للأطفال، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور السيد قنديل عميد الكلية، والدكتورة أمنية أحمد يحى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وصرح  الدكتور ممدوح مهدي القائم باعمال رئيس جامعة حلوان بأن لكليات الفنون بالجامعة دور  مجتمعى هام  في تعليم الأطفال والكبار الفنون المختلفة وصقل مواهبهم بالتدريب والتعليم ،  حيث تساهم الفنون  في إثراء الروح والوجدان والتعبير عن الجمال والابداع واستغلال الطاقات.

ويتم تطبيق ذلك بالدورات التدريبية  من خلال  رسم موضوعات تشمل رسم تفاصيل الوجه وجسم الإنسان ،  ورسم عناصر من الطبيعة مثل الطبيعة الصامتة ورسم عناصر نباتية من فناء الكلية ، كما يتم تنفيذ بعض الاعمال بإستخدام الكولاج .

وتعليمهم بمبادئ النحت وكيفية عمل تمثال بإستخدام الهيكل الداخلي الكاركاز ، وكيفيه عمل عرائس بإستخدام أدوات وخامات بسيطة منزلية في متناول الجميع .

وقد تم عرض الأعمال في قاعة العرض الكبري بالكلية ، لمدة إسبوع شمل عرض أعمال الأطفال خلال الدورة  تشجيعاً لهم على مواصلة مشوارهم الفني وتنمية مهارتهم الفنية. 

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