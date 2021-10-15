رابطة تجار السيارات: أزمة ارتفاع الأسعار مستمرة حتى منتصف 2022

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن ظاهرة "الاوفر برايس" على السيارات ظاهرة عالمية وليست فى مصر فقط .

وأضاف أبو المجد خلال مداخلة مع برنامج “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج، أن قطاع السيارات يواجه أزمة حقيقة، معقبا:" الصين إنتاجها انخفض للنصف، كانت بتصنع 30 مليون سيارة حاليا بتنتج 15 مليونا".

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات أن العديد من خطوط انتاج السيارات اعلنت توقفها لفترات، وبعضها أغلقت تماما.

وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه ضد ظاهرة "الاوفر برايس" .

وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة ارتفاع السيارات ستكون مستمرة حتى منتصف 2022

شركة indi EV تطلق سيارة One الكهربائية بـ سوبر كمبيوتر العام المقبل

بدأت شركة indi EV في تلقي طلبات الحجز لسيارتها الاولى indi one الكهربائية.

وفقا لموقع inside evs المتخصص في السيارات الكهربائية، تم تأسيس الشركة لأول مرة سنة 2017، وستصدر طرازها الأول One في السنة القادمة وهي السيارة المميزة جدا وسط الطوفان الجارف من السيارات الكهربائية من أمثال فولكس فاجن ونيسان وهوندا وهيونداي وغيرها الكثير، التي بدأت تتدفق في الأسواق العالمية، خاصة مع شكلها الغريب والمميز.

تحتوي One على حزمة بطارية 95 كيلو واط في الساعة تقول الشركة أنها بنطاق تشغيلي يبلغ 275 ميلاً في الشحنة الواحدة، ولم تعلن الشركة عن مقدار القوة التي تنتجها ، لكن تزعم indi أنها تستطيع التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 5.5 ثانية.

تبلغ التكلفة المستهدفة للسيارة 45 ألف دولار ، أي ما يقرب من سعر تسلا موديل 3 ، عمع احتمال أن تزيد سعرها الفعلي وقت الإصدار في الأسواق خاصة وأنها ستكون مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

يشرح آندريه هادسون رئيس قسم التصميم في Indi EV ، التفكير وراء تصميم الـ One ولماذا تعتقد الشركة الوليدة أنها ستكون مختلفة ومميزة عن باقي السيارات المقدمة في السوق حاليا وأهمها هو احتوائها على super computer أي داخل السيارة كمبيوتر متكامل ليس فقط لتشغيل الألعاب بل قادر على التقاط الصور داخل وخارج السيارة عن طريق الكاميرات المثبتة لـ يعطيك صورة كاملة عن البيئة المحيطة كما أن به خاصية اللايف ستريم للفيديوهات ويعمل مثل أي كمبيوتر آخر بكل الإمكانيات.

ويؤكد "هادسون" أن "نحن نرى السيارات على أنها أكثر من مجرد وسيلة تنقل، ولكنها جهاز يعزز صورتك عن نفسك وما تستطيع القيام به. من خلال التصميم الذكي والذكاء الاصطناعي وميزات التخصيص التي لا مثيل لها، نعمل على توسيع آفاق ونطاق عمل السيارة لجعلها أكثر فائدة لحياتك".

