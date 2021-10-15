تعرف على الأسعار الأخيرة لـ "لادا جرانتا" في مصر .. صور

شهدت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ارتفاعا بالقيمة التسويقية الخاصة بها، وذلك عن جميع الموديلات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وقدرت تلك الزيادة بقيمة تتراوح بين 5000 و 6000 جنيه.

مواصفات السيارة لادا جرانتا موديل 2022

جاءت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4268 مم، وبعرض يقدر بـ 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 480 لتر، بينما ترتكز على جنوط 14 بوصة، مع مرايات جانبية مدعوم باشارات ضوئية، ومصابيح ضباب أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

ودعمت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالعديد من وسائل الحماية مثل فرامل ABS مانعة للانغلاق، و فرامل EBD للتويع الالكتروني، وعدد 2 من الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية، و خاصية دعم برنامج الفرامل BAS، واغلاق مركزي سنتر لوك، و زجاج كهربائي.

وزودت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بنوعين من نواقل الحركة الاول خماسي السرعات مانيوال، والثاني اوتوماتيكي الاداء يعمل عبر منظومة الدفع الامامي أيضا ولكنه رباعي السرعات، مع محرك بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 98 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بالاضافة غلى قوة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.4 ثانية.

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى مانيوال صالون موديل 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 168 ألف جنيه بدلًا من 163 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل E1 2022محرك 1600 سي سي بسعر 189 ألف جنيه بدلًا من 183 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E2 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 198 ألف جنيه بدلًا من 192 ألف جنيه.