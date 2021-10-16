البحوث البيئية بـ عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية – حياة كريمة»

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، مؤتمرا بعنوان “بيئة ذكية - حياة كريمة”، بمناسبة يوم البيئة العربى الذى يعقد افتراضيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021.



يأتي ذلك فى إطار مساهمات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فى رفع الوعى البيئى بمصر والدول العربية.

يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة كل من الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة.

وبحضور الدكتورة هالة عوض الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام رفعت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة هدى هلال، مدير وحدة التحول للأخضر بالكلية، ومقرر المؤتمر.

وصرحت الدكتورة نهى سمير دنيا بأن المؤتمر يهدف إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد البيئة والتحول إلي حياة كريمة لكل من على الأرض، وتوفير الفرص المناسبة للإبداع والابتكار نحو الازدهار والنمو الحضاري، وكذلك استدامة البيئة الذكية للأجيال المتلاحقة والإقبال على الاستثمار في ظل التطور البيئي العربي.

وأضافت أن المؤتمر يضم عدة محاور، من أهمها توضيح الأهمية الاستراتيجية العربية للتحول إلى بيئة ذكية وإعادة التخطيط العمراني المستدام والبناء المستدام والتكنولوجيا الرقمية والتحول إلى البيئة الذكية وأثر التحسن المناخي على التحول إلى البيئة الذكية.

يشارك في المؤتمر إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية والعديد من السفراء وممثلي

الجهات ذات الصلة من الدول العربية والعلماء العرب والباحثين.

جدير بالذكر أن العالم العربى يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام بـ"يوم البيئة العربى" الذى يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الأول عام 1987.

وتتم المشاركة فى هذا اليوم على المستويات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية، من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعي البيئي، والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية فى المنطقة العربية.