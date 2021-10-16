عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث البيئية بـ عين شمس تنظم احتفالية بعنوان «بيئة ذكية – حياة كريمة»

صدى البلد

تنظم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، مؤتمرا بعنوان “بيئة ذكية - حياة كريمة”، بمناسبة يوم البيئة العربى الذى يعقد افتراضيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021.


يأتي ذلك فى إطار مساهمات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس فى رفع الوعى البيئى بمصر والدول العربية.

 

يأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة كل من الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة.

 

وبحضور الدكتورة هالة عوض الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام رفعت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة هدى هلال، مدير وحدة التحول للأخضر بالكلية، ومقرر المؤتمر.

 

وصرحت الدكتورة نهى سمير دنيا بأن المؤتمر يهدف إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد البيئة والتحول إلي حياة كريمة لكل من على الأرض، وتوفير الفرص المناسبة للإبداع والابتكار نحو الازدهار والنمو الحضاري، وكذلك استدامة البيئة الذكية للأجيال المتلاحقة والإقبال على الاستثمار في ظل التطور البيئي العربي.

 

وأضافت أن المؤتمر يضم عدة محاور، من أهمها توضيح الأهمية الاستراتيجية العربية للتحول إلى بيئة ذكية وإعادة التخطيط العمراني المستدام والبناء المستدام والتكنولوجيا الرقمية والتحول إلى البيئة الذكية وأثر التحسن المناخي على التحول إلى البيئة الذكية.

 

يشارك  في المؤتمر إدارة البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية والعديد من السفراء وممثلي 
الجهات ذات الصلة من الدول العربية والعلماء العرب والباحثين.

 

جدير بالذكر  أن  العالم العربى يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام بـ"يوم البيئة العربى" الذى يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الأول عام 1987.

 

وتتم المشاركة فى هذا اليوم على المستويات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية، من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعي البيئي، والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية فى المنطقة العربية.

ترشيحاتنا

بريطانيا.. الشرطة تصنف طعن النائب ديفيد أميس كحادث إرهابي

قيس سعيد: تونسيون بالخارج يسيئون للبلاد ويروجون لمغالطات

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

حقيقه إقالة محافظ دمياط لمديري الإدارات التعليمية

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك فى الدوري الجديد

وزيرة التضامن : أكثر من 500 منحة للمتفوقين من ذوي القدرات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

كان برفقة صديقته والصدمة قذفته خارج السيارة.. كواليس حادث وائل كفوري بلبنان

كدمات بجسده.. تطورات الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث خطير

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. افتتاح منصة أحدث سينمائية اليوم

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

فيديو

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

"السماء تمطر سمكا" في لبنان .. واقعة مثيرة والسبب مفاجأة ..فيديوجراف

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ