وزير جديد للحج العمرة.. الملك سلمان يصدر عدداً من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية، شملت إعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من مصبه وتعيينه وزيرا للحج والعمرة.

وفيما يلي نص الأوامر الملكية السعودية:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

يُعفى الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه، ويُعين الأستاذ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وشملت الأوامر الملكية السعودية تعيين الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

كما أمر خادم الحرمين الشريفين بترقية الفريق ركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة، وعلى وزير الدفاع تنفيذ الأمر.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.