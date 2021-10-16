بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

حلت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة.

وتطرقت ياسمينا العلواني خلال الندوة إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب.

كما كشفت ياسمينا العلواني ، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

حقيقة ارتداء الحجاب

من جهة أخرى، نشرت المطربة ياسمينا العلواني - قبل عدة أيام - تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضحت خلالها بعض الأمور المتعلقة بالجدل المُثار بعد ظهورها بالحجاب، وحقيقة إعتزالها.

وكتبت ياسمينا العلواني ، تغريدتين عبر تويتر، أوضحت في الأولى أنها لم ترتدي الحجاب، وسبق وظهرت به عدة مرات، ولكنها تتفائل بالظهور به، مؤكدة أن التعليق الذي كتبته على صورتها بالحجاب يخص تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء في تغريدة ياسمينا العلواني الأولى على تويتر: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

وكتبت ياسمينا العلواني ، في التغريدة الثانية على تويتر: «شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا».



أحدث أعمال ياسمينا العلواني

وكان احدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

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