هتشتغل طول السنة.. هاني رمزي عن العلمين: عاصمة ثانية زي "الإدارية الجديدة"

حل الفنان الكبير هاني رمزي، ضيفا على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدث عن مشواره الفني.

وقال الفنان هاني رمزي، إن ما يحدث في مصر لم نكن نتخيله على الإطلاق، معقبا: "اللي بيحصل حاجة عظيمة".

وأضاف هاني رمزي، على سبيل المثال، مدينة العلمين الجديدة، أزعم أنه لا يوجد لها مثيل في العالم، لافتا إلى أن نسبة السياحة شهدت ارتفاعا كبيرا.

ووصف هانى رمزى جمال العلمين الجديدة، قائلا: "عاصمة تانية جديدة زي العاصمة الإدارية كده، وأعتقد إنها هتشتغل طول السنة".

بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»



يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب 8 سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

ويستعد هاني رمزي لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني” خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسيعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركة لـ هاني رمزي في الدراما؛ من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما، في عام 2013.

وانتهى هاني رمزي خلال الفترة الماضية، من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة، والتي قدمها على مدار أيام 4 و5 و6 أكتوبر الماضي.

كما يجهز هاني رمزي لاستئناف التحضير لفيلمه الجديد “عمر المحتار” وهو اسم مؤقت، والذي سبق أن أعلن عنه منذ عامين، لكنه توقف أكثر من مرة؛ نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى، بالإضافة لاعتراض الشعب الليبي على اسم العمل الذي يتشابه مع عمر المختار الملقب بـ"شيخ الشهداء".