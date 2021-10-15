الباز يكشف بالوثائق المتهمين بإطلاق شائعة سقوط ميكروباص الساحل

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على أزمة إطلاق شائعة سقوط "ميكروباص الساحل"، و يكشف هوية مطلق شائعة سقوط سيارة أجرى من كوبري الساحل.

وقال خلال برنامجه "أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، إن وزارة الداخلية اسدلت الستار ببراعة على موضوع " ميكروباص الساحل"، قائلاً:" وزارة الداخلية نفت ما حدث و قالت أن ما حدث كان غطاء عربية كبير وقع في نهر النيل و صادف أنه كا يوجد جزء من الكوبري عربية صدمته " خلخلته" ثم بعد ذلك جاء "تكتك" اصطدم أيضاً فيه ثم وقع، فبعض الناس تخيلو أنه يوجد ميكروباص وقع في النهر".

وتابع:" أن وزارة الداخلية فعلت تجربة و انتشلت غطاء العربية الكبير من النيل ثم أوقعته من نفس المكان و قامت بمقارنة الصورة التي كانت الكاميرات التقطتها لهذا الجسم الذي سقط، فوجدو أنه يوجد صورة متماثلة".

ولفت:" إلى أن الأن يتم التحقيق مع سائق " التكتك" الذي قام باصطدام الكوبري و حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار بشأنه، قائلة:" لا يوجد دخان من غير نار و البوست الذي نشر على "الفيسبوك" بحساب أسمه " مهما الهلالي "يوم 10/10 الساعة 3:40 دقيقة و كتبت فيه " حادثة بشعة حصلت قدامي ميكروباص 14 راكب وقع ف النيل من شوية على كوبري الساحل ".

مشيراً إلى أن هذا هو بداية الموضوع اللي الناس بدأت تتحرك و تبلغ الشرطة على أساسه، وطالب الناس بالتحقق من الذين أشاعوا هذه الشائعة أو الذين ارتكبوا هذه الجريمة لمعرفة الدوافع.