هانى رمزى: ولادى ينزعجون من الكاميرات.. فيديو

حل الفنان الكبير هانى رمزى ضيف على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدث عن مشواره الفنى.

وكشف الفنان هانى رمزى، سر اختفاء أولاده عن الأضواء قائلا:" مش بيهتموا اوى بالاضواء".



وأضاف هانى رمزى، قائلا:" مراتى بتكون معايا دايما، لكن ولادى بتزعجهم الكاميرات، احنا بنتكلف ونلبس، لكن ولادى ابسط كتير وأبنى شادى بيشتغل فى أمريكا وعاوزه يرجع".



بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»

يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب ثماني سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

ويستعد هاني رمزي لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني” خلال الفترة المقبلة، المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخر مشاركة لهاني رمزي في الدراما من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما ، والذي كان في عام 2013.

وانتهى هاني رمزي خلال الفترة الماضية من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة والتي قدمها على مدار 4و5و6 أكتوبر الماضي.

كما يجهز هاني رمزي لاستئناف التحضير لفيلمه الجديد “عمر المحتار” وهو اسم مؤقت، والذي أعلن عنه منذ عامين، لكنه توقف أكثر من مرة نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى بالإضافة إلى اعتراض الشعب الليبي على اسم العمل الذي يتشابه مع عمر المختار الملقب بـ"شيخ الشهداء".