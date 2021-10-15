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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات البرلمان تناقش قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية .. الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الأحد تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية، كما تناقش بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. 

و تناقش اللجنة الاقتصادية الاثنين متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق. 

كما قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. 

و يناقش الاجتماع  السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.

و تتضمن المناقشات المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي و مدي قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

و تناقش لجنة للقوى العاملة الاثنين بعض  طلبات  الإحاطة المقدمة  من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة و مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب ضياء الدين داوود، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني مصطفى خضر، بشأن توقف الإجراءات التنفيذية لتفعيل المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية.

كما تناقش مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عزت عرفات، بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه و طلب الإحاطة المقدم من  النائب علاء خير الله، بشأن إيقاف إجراءات تعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين بالجامعات المصرية الذين حصلوا عليها منذ 2015.

كما تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب ميرفت عازر، بشأن عدم تعيين أوائل الخريجين دفعة 2014 حتى 2021 و  طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب نبيل عسكر، بشأن "تعيين أوائل الخريجيين وحملة الماجستير".

كما يناقش الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائ هناء فاروق، بشأن "عدم تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021" و  طلب الإحاطة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن "تعيين أوائل الخريجيين وحملة الماجستير".
 

الأقتصادية التكنولوجيا المالية الانشطة المالية غير المصرفية تكنولوجيا المعلومات مشروع قانون جائحة كورونا

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