ميسي يسخر من حكم مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات المونديال

سخر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، من البرزايلي ويلتون سامبايو حكم مباراة بلاده أمام بيرو، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس، في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "كانت مباراة صعبة، بسبب قوة الرياح، وتضييق المساحات من جانب منتخب بيرو، ولكن الحكم يفعل نفس الشيء عندما يظهر في مبارياتنا، يبدو أنه يفعل ذلك عن عمد".

وتابع ميسي:" لكن مرحبا، حققنا 3 نقاط مهمة، تقربنا من تحقيق الهدف".

ويأتي ذلك بعد إلغاء البرازيلي ويلتون سامبايو، هدفين، في مباراة اليوم.

وغاب ميسي وأنخيل دي ماريا وليوناردو بارديس عن مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي.

وقطع منتخب الأرجنتين خطوة جديدة، نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، بالفوز على بيرو، بهدف دون رد.

وأحرز، لاوتاررو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد فى الدقيقة 43 من زمن المباراة، من ضربة رأسية فشل حارس بيرو فى التصدى لها.

بينما أهدر منتخب بيرو ركلة جزاء بأقدام اللاعب يوشيمار يوتون فى الدقيقة 65 عقب اصطدامها بالعارضة.

ترتيب الأرجنتين وبيرو

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد بيرو، عند 11 نقطة، في المركز التاسع.