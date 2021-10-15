عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يسخر من حكم مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات المونديال

ميسي
ميسي

سخر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، من البرزايلي ويلتون سامبايو حكم مباراة بلاده أمام بيرو، التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "المونيمونتال" بالعاصمة بيونس آيرس، في الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

 

وكتب ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "كانت مباراة صعبة، بسبب قوة الرياح، وتضييق المساحات من جانب منتخب بيرو، ولكن الحكم يفعل نفس الشيء عندما يظهر في مبارياتنا، يبدو أنه يفعل ذلك عن عمد".

 

وتابع ميسي:" لكن مرحبا، حققنا 3 نقاط مهمة، تقربنا من تحقيق الهدف".

 

ويأتي ذلك بعد إلغاء البرازيلي ويلتون سامبايو، هدفين، في مباراة اليوم.

 

وغاب ميسي وأنخيل دي ماريا وليوناردو بارديس عن مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه في الدوري الفرنسي.

 

وقطع منتخب الأرجنتين خطوة جديدة، نحو التأهل إلى كأس العالم  2022، بالفوز على بيرو، بهدف دون رد.

وأحرز، لاوتاررو مارتينيز نجم انتر ميلان الإيطالي هدف منتخب الأرجنتين الوحيد فى الدقيقة 43 من زمن المباراة، من ضربة رأسية فشل حارس بيرو فى التصدى لها.

 

بينما أهدر منتخب بيرو ركلة جزاء بأقدام اللاعب يوشيمار يوتون فى الدقيقة 65 عقب اصطدامها بالعارضة.

 

ترتيب الأرجنتين وبيرو

رفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بينما تجمد رصيد بيرو، عند 11 نقطة، في المركز التاسع.

ليونيل ميسي باريس المونديال باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كأس العالم منتخب الارجنتين

موضوعات متعلقة

هل يتولى زيدان تدريب نيوكاسل يونايتد؟

سيكون قوة عظمى.. كلوب يعلق على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على "نيوكاسل"

الدوري الفرنسي.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام أنجيه

ترقب في المنتخب.. موعد قرعة الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

"يويفا" يقبل استئناف مانشستر يونايتد ضد عقوبة إيقاف بيساكا في دوري الأبطال

ميلان الإيطالي يعلن إصابة لاعبه براهيم دياز بفيروس كورونا

إنجازات تاريخية.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي؟

ترشيحاتنا

خالد فاروق: أسعار الوحدات المعلن عنها من الدولة عادلة للغاية

مينا عبيد يفوز بلقب أقوى رجل في العالم في مسابقة DEADLEFT

فخر العرب النسائية|كيف صنعت التونسية أنس جابر تاريخا في تصنيف التنس العالمي؟

لمدة شهر.. زوجة خالد الصاوى تكشف تفاصيل مرضه ومدة غيابه

هبوط أرضى بطريق الكورنيش في المنتزه بالإسكندرية .. صور

أحمد بدير : طول القامة والصلع لم يسببا لي أي عقدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

العثور على عظام وجماجم بشرية بأكوام قمامة في طنطا |وتحرك أمني عاجل

نقل وائل كفورى إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث مروع.. صور

كله بتوقيت .. تعليق قوي من موسيماني على استمراره مع الأهلي

السعودية.. أمر ملكي بإعفاء وزير الصحة من منصبه

الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تحقيقات موسعة| تشريح جثة طالب توفي بـ ضرب زميله له بمدرسة بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزب الله يضع الدولة على كف عفريت بسبب مرفأ بيروت|من يحكم لبنان؟

صور.. النجوم على ريد كاربت اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي أطفالك من «كورونا» بطريقة سليمة؟

نوستالجيا .. مش هتتخرس| قصة سد الحنك في مصر وسر اسمها

فيديو

إجلاء السكان قبل السقوط بدقائق..انهيار عقار قديم في حي باب الشعرية

فيديو جراف.. كرمه بوتين.. من هو سيف الحكيم رائد أعمال مصري يقيم في روسيا

شاهد لحظة انفجار مسجد قندهار جنوب أفغانستان

فستان نجلاء بدر وسقوط لبلبة وسيارة رمضان.. أبرز مشاهد افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ