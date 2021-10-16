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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقدنا حسن حسني وطلعت زكريا

هاني رمزي يكشف سر توقف الجزء الثاني من غبي منه فيه.. فيديو

الفنان هانى رمزى
الفنان هانى رمزى

قال الفنان هاني رمزي، إنه يتمنى تصوير جزء ثاني من فيلم غبي منه فيه، بناءً على رغبة الكثير من الجماهير بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا.

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم غبي منه فيه الجزء الأول كان متعب جدًا رغم أنه كان بسيطا.

 

وأوضح خلال حواره مع قناة صدى البلد، أن سبب توقف الجزء الثاني يرجع لعدم اكتمال السيناريو قائلا: «صعب علينا بعد وفاة حسن حسني وطلعت زكريا ولكن هذا هو القدر».

 

وتابع هاني رمزي: «إذا كان هناك جزء ثاني ربما تكون قصة جديدة مع أحداث جديدة وأتمنى أن يعجب الناس إذا وجدنا سيناريو جديد يليق بعد نجاح الجزء الأول».

 

بعد غياب 8 سنوات.. هاني رمزي يعود للدراما بـ«القاتل الذي أحبني»
يعود الفنان هاني رمزي بعد غياب 8 سنوات إلى الدراما مرة أخرى، وتعاقد مؤخرا على مسلسل يحمل اسم "القاتل الذي أحبني".

ويستعد هاني رمزي  لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “القاتل الذي أحبني” خلال الفترة المقبلة،  المسلسل من تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، وسوف يعرض على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

وكانت اخر مشاركة لهاني رمزي في الدراما من خلال الجزء الثالث من مسلسل جوز ماما ، والذي كان في عام 2013.

وانتهى هاني رمزي خلال الفترة الماضية من تقديم عرضه المسرحي الجديد “أبو العربي في مهمة مستحيلة” على خشبة مسرح النادي الأدبي الثقافي في جدة والتي قدمها على مدار 4و5و6 أكتوبر الماضي.

كما يجهز هاني رمزي  لاستئناف التحضير لفيلمه الجديد “عمر المحتار” وهو اسم مؤقت، والذي أعلن عنه منذ عامين، لكنه توقف أكثر من مرة نظرًا لانشغاله بأعمال فنية أخرى بالإضافة إلى اعتراض الشعب الليبي على اسم العمل الذي يتشابه مع عمر المختار الملقب بـ"شيخ الشهداء".

الفنان هانى رمزى هاني رمزي شيرين سليمان سبوت لايت أخبار التوك شو اليوم

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