باسل الخياط: مهرجان الجونة يضم أفلاما مهمة.. فيديو

قال الفنان باسل الخياط، إن مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة تعتبر المرة الرابعة، مردفا: «أتمنى من كل قلبي النجاح للمهرجان».

وأضاف خلال حوار مع برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة صدى البلد، أنه على المستوى الفني هناك أفلام جديدة تعرض لأول مرة في المهرجان.

وتابع قائلا: «أتشرف بوجودي في مهرجان الجونة».

وأردف أن الجونة بلد جميلة وهي تتحدث عن نفسها بأجوائها الرائعة، مضيفا أنه في كل مرة يزور مهرجان الجونة السينمائي يختار مجموعة من الأفلام لمشاهدتها في وقت لاحق وإضافتها لمكتبته.