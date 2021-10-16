عيد ميلادك بيومين.. تركى آل الشيخ: بعد الـ40 يجب أن تكون سعيدا في 366يوما

نشر تركى ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تغريدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وكتب الـ الشيخ “ السنة ٣٦٥ يوما.. يجب أن تكون سعيدا في ٣٦٦ يوما ... عيد ميلادك بيومين قاعدة مهمة بعد الـ٤٠ ”.



ويذكر أن نقل تركي آل الشيخ، من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مشاركته في موسم الرياض.

ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهر فيه ميسي وهو يقول باللغة الإسبانية: "أراكم في الرياض"، معلقا "موسم الرياض.. تخيل أكثر".



ويشهد موسم الرياض هذا العام، حضور عدد كبير من النجوم العالميين في كرة القدم والمصارعة، يأتي على رأسهم ميسي وزملاؤه في باريس سان جيرمان.



وأعلنت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت الماضي، انطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر الجاري، حيث تقام فعالياته في 14 منطقة على مساحة تصل إلى 5.4 مليون متر مربع.