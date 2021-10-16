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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورونا يضرب الزمالك فى كينيا قبل مواجهة توسكر بدورى ابطال إفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أصيب 3 أفراد من بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بفيروس كورونا خلال تواجدهم فى رحلة كينيا قبل ساعات من موعد مباراة توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

 

ويلتقى ظهر غد السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق توسكر الكيني فى إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وأظهرت المسحة الأخيرة التي خضع إليها أفراد البعثة تعرض الثلاثي أحمد زكى لاعب الفريق ومنتصر الرملاوى المدير الإداري للفارس الأبيض وأحمد شطا مصور الفريق للإصابة بفيرس كورونا.

 

وفور التعرف على إصابة ثلاثى بعثة الزمالك بفيروس كورونا تقرر عزلهم عن باقى أفراد البعثة تمهيدا للخضوع إلى كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بالفيروس.
 

 

يذكر ان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر تحرك الفريق لملعب نيايو الوطني في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت كينيا الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها اليوم السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

وتقرر خوض اللاعبين لتدريبات إطالات بفندق الإقامة في العاشرة والنصف صباحا على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الحادية عشرة صباحا.

 

طاقم تحكيم إثيوبي 

 

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

 

ومنح مسئولو نادي توسكر الكيني، السفارة المصرية في كينيا 30 دعوة لحضور مباراة الفريق أمام الزمالك اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والتي ستقام باستاد نيايو الوطني.

 

فيما قرر السفير خالد الأبيض سفير مصر في كينيا حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.


وسيتواجد السفير ومسؤولي السفارة في ملعب المباراة اليوم السبت لمؤازرة الفريق الأبيض في المباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.


وكان الزمالك اختتم تدريباته اليوم باستاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي استعدادا للقاء توسكر وجاء تدريب اليوم خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

 

 

 

الزمالك كورونا دوري ابطال افريقيا باتريس كارتيرون توسكر الكيني جدول مباريات السبت

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