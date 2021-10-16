أنغام تحضر عرض يا ما فى الجراب يا حاوى .. صور

حرصت الفنانة أنغام على حضور العرض المسرحى ياما فى الجراب يا حاوى ، حيث نشر المخرج مجدى الهوارى صور تجمعه بفريق العمل على المسرح .

وعلق مجدى الهوارى قائلاً : “ لما نتكلم عن الحلاوة وعن ليلة حلوة يبقي لازم تكون فيها الحلوة أنغام نورتينا ياغالية ” .

"ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني .

فريق عمل مسرحية ياما في الجراب يا حاوي



ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

اشعار المقدمة والختام من كلمات الشاعر حسن المهدي و الحانها للموسيقار مصطفي الحلواني الذي اعاد توزيع الالحان الاصلية للعرض ايضا ، و الملابس من تصميم نيفين رأفت وصمم الديكور كريم المهدي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة.