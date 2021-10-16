السعودية .. أول تصريح من الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع

بعد تعيينه قائد القوات المشتركة ..

وجه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .



كما سأل قائد القوات المشتركة ، الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد أمر في وقت سابق ، بترقية الفريق ركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة، وعلى وزير الدفاع تنفيذ الأمر.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.