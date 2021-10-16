عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعيينه قائد القوات المشتركة ..

السعودية .. أول تصريح من الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع

السعودية
السعودية

وجه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .


كما سأل قائد القوات المشتركة  ، الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

txt

التجارة تعلن عن زيادة الاستثمارات السعودية والإماراتية فى مجال التمور.. صور وفيديو

txt

إلغاء التباعد وإقامة الحفلات.. السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية لـ كورونا

وكان  خادم الحرمين الشريفين قد أمر في وقت سابق ، بترقية الفريق ركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة، وعلى وزير الدفاع تنفيذ الأمر.

كما تضمنت الأوامر الملكية إعفاء  عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

السعودية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ولي العهد قائد القوات المشتركة

موضوعات متعلقة

السعودية.. أمر ملكي بتعيين توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة

أمر ملكي سعودي بإنشاء هيئة لتطوير "ينبع وأملج والوجه وضباء"

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. نتائج برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بسوهاج وقنا

شوبير يوجه رسالة دعم لـ الأهلي والزمالك في مباريات البطولة الافريقية

الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد

بشرة خير.. الزمالك يمتلك سجلا حافلا في مواجهة الفرق الكينية

السعودية .. أول تصريح من الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الازيمع

علي جمعة: الله وعد برفع ذكر النبي وتخليده في العالمين ولا يستطيع أحد إيقافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

لا تنخدعوا.. الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام القادمة.. تفاصيل

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ