يعد اختيار أفضل هاتف ذكي بمواصفات قوية وسعر مناسب أمرا صعبا للغاية؛ نظرا لأن سوق الهواتف المحمولة أصبح يقدم جميع الفئات السعرية بكثرة و بمختلف العلامات التجارية، ومع كثرة الإصدارات الحديثة يقع المستخدم في حيرة كبيرة للحصول على هاتف بسعر مناسب وبإمكانيات قوية، لذا خلال السطور التالية سنقدم لك أفضل 3 هواتف ذكية بسعر مناسب ومواصفات قوية في 2021.

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر مناسب ومواصفات قوية في 2021

1. هاتف ريلمي Realme Narzo 30A:



يأتي هاتف ريلمي Realme Narzo 30A، ضمن قائمة الهواتف الذكية بأسعار معقولة جدا ولكنها مع إمكانيات قوية، حيث يعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويمتاز هاتف Realme Narzo 30A، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.5 بوصة، بدقة عرض HD +، تحتوي على نوتش بالجزء العلوي للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ومقترنة بمستشعر 2 ميجابكسل بالأبيض والأسود، ويتوفر الهاتف في لونين الأسود الأزرق، مقابل سعر يبدأ من 125 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1900 جنيه مصري).

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر مناسب ومواصفات قوية في 2021



2. هاتف شاومي REDMI NOTE 8 2021:

زودت شاومي هاتف REDMI NOTE 8 2021، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، يأتي الهاتف الذكي بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.3 بوصة، تتميز بدقة عرض Full HD +.

ويقدم هاتف شاومي REDMI NOTE 8 2021، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل؛ مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بينما بالنسبة لصور السيلفي، نجد الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم الهاتف ببطارية بقوة 4000 مللي أمبير ، يتم شحنها بسرعة كبيرة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر يبدأ 166 دولار (أي ما يعادل 2600 جنيه مصري).

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر مناسب ومواصفات قوية في 2021

3. هاتف بوكو POCO M3:

يأتي هاتف بوكو POCO M3، بشاشة قياس 6.53 بوصة، من نوع IPS LCD ، بجودة عرض +FHD ، وتبلغ دقتها 2340×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، ويمتاز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، والثانية كاميرا بزاوية واسعة 16 ميجابكسل، أما الثالثة فتأتى بمستشعر ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفي فتبلغ دقتها 8 ميجابكسل.



ويعمل هاتف بوكو POCO M3، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 64 و 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطاقة قابلة للتوسعة من نوع microSD .



ويحزم هاتف بوكو POCO M3، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكى بقدرة 22.5 وات، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 150 دولار (أى ما يعادل حوالى 2350 جنيه مصري).