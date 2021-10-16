الأوقاف تعلن تخرج المجموعة الـ 32 من الحاسب الآلي بالأكاديمية الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تخرج المجموعة الثانية والثلاثين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (21) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى : (674) خريجًا .



يأتي ذلك مع الالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية الصحية طوال مدة تواجد المتدرب بالأكاديمية ، من التعقيم والتطهير المستمر ، وارتداء الكمامة ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي .



والخريجون الجدد هم:

1. شاهر محمد شكري السويس إمام وخطيب

2. طه حسن حسن بحيري القليوبية إمام وخطيب

3. فرج محمد السيد عبدالغفار البحيرة إمام وخطيب

4. عاصم علاء الدين عبدالعليم المنيا إمام وخطيب

5. أحمد محمد سيد بدوي أسيوط إمام وخطيب

6. إسلام مصطفى أبو العلا المنيا إمام وخطيب

7. فودة السيد أحمد فودة الشرقية إمام وخطيب

8. مصطفى عليش محمد محمد سوهاج إمام وخطيب

9. محمود عبدالعال محمود سوهاج إمام وخطيب

10. الشاذلي حجاج عبدالباسط الأقصر إمام وخطيب

11. رمضان محمد أحمد محمد البحر الأحمر إمام وخطيب

12. عبدالله أحمد محمد خميس دمياط إمام وخطيب

13. ريهام خلف إبراهيم محمد المنيا واعظة

14. سيد عبدالقادر محمود البحر الأحمر إداري

15. محمد ابراهيم أحمد علام شمال سيناء إداري

16. رنا محمد أحمد عبدالرحيم الديوان العام إداري

17. أحمد بدير إبراهيم الأشرم المجلس الأعلى إداري

18. وائل أحمد عبدالحميد هيئة الأوقاف المصرية إداري

19. محمد أحمد موسى إبراهيم هيئة الأوقاف المصرية إداري

20. منى سعيد عبد الرازق هيئة الأوقاف المصرية إداري

21. صفاء فتحي أبو الفتوح هيئة الأوقاف المصرية إداري