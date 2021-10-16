سقطت من الطابق السادس.. التحقيق في اتهام زوج بقتل زوجته بالطالبية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في واقعة اتهام أسرة ربة منزل زوجها بالتسبب في وفاتها حيث عثر عليها جثة هامدة بعد سقوطها من الطابق السادس بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

واتهم أهلها أمام جهات التحقيق زوجها بقتلها أثناء قيامه بالتعدى عليها بالضرب، وعند محاولتها الهروب منه سقطت من شرفة المنزل.

قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وعرض الزوج للتحقيق معه في اتهام أسرة المجني عليها له بقتلها بسبب خلافات زوجية.

تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «مي.ي» في العقد الرابع من العمر، في الشارع أسفل العقار المقيمة به، وسط بركة من الدماء.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف داخلي حاد، وبسؤال أسرة المجني عليها اتهموا الزوج بقتل ابنتهم، وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.