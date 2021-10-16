نواب البرلمان يطالبون برفع الوعي بمخاطر البناء العشوائي ويؤكدون: مشروعات الإسكان البديل إنجاز جديد في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة

النائب علاء قريطم: الرئيس السيسي حقق حلم المصريين بإقامة مشروعات الإسكان البديل والقضاء على المناطق غير الآمنة

عضو إسكان النواب: افتتاح الرئيس مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة يأتي ضمن موسوعة الإنجازات العالمية الضخمة التي تنفذ على أرض الجمهورية الجديدة

زين الدين: المناطق غير الآمنة قنبلة موقوتة تهدد الدولة خلال الفترة السابقة

رئيس سياحة النواب: مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة إنجاز كبير يحقق “حياة كريمة”



أكد نواب أن مشروعات الإسكان البديل إنجاز جديد في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة، موضحين أنها كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الدولة في الفترة السابقة.



وقال النواب إن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياة كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وطالب النواب برفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر البناء العشوائي ومخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، خطوة جديدة في طريق إنجازات التنمية العمرانية التي تستهدفها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات نهائيا.

وقال النائب إن ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في قطاع الإسكان يدعو للفخر، لا سيما وأن تلك المشروعات تستهدف في المقام الأول توفير مساكن آمنة وحضارية لجميع ساكني المناطق العشوائية.

وأضاف زين الدين أن هناك إنجازات حقيقية في هذا الملف، بما يساهم في القضاء على المناطق غير الآمنة خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الدولة في الفترة السابقة.

وتابع عضو مجلس النواب: “تلك المشروعات العمرانية الجديدة تعد من أولويات حقوق الإنسان، وهو ما تتمسك به الدولة”، مشيدا بخطة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياة كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشاد زين الدين، بكلمة الرئيس السيسي والتي أكد فيها علي أهمية مواجهة البناء غير المخطط وكذلك الحاجة لبرنامج نظافة جيد، حيث أن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة في الـ3 سنوات الماضية 2.8 مليون طن.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر البناء العشوائي ومخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مشيرا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال تضافر جميع جهود الدولة وبمعاونة المجتمع المدني.

وأكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان بالنواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، يأتي ضمن موسوعة الإنجازات العالمية الضخمة التي تنفذ على أرض الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس السيسى، ويؤكد أن الدولة عازمة على بناء الإنسان المصرى الذى تحولت حياته الآن وأصبح يشعر بحياة كريمة، من سكن فاخر مفروش به جميع المرافق الحديثة والخدمات بديلاً عن العشوائيات التي تراكمت سنوات دون أن ينظر لهم أحد.

وقال النائب أحمد أبو زيد إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى كل اهتمامه للمواطنين والشباب وتوفير لهم المسكن المناسب والحياة الكريمة، ومساكن للشباب وتخفيف العبء عنهم والحصول على وحدة سكنية مناسبة بتسهيلات في السداد، مشيرا إلى أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرى والريف المصرى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المشروعات القومية الضخمة العملاقة، وعلى رأسها مشروع حياة كريمة الذى سيساهم بشكل كبير في تحويل حياة المواطن بالريف المصرى إلى حياة كريمة بها مسكن مناسب يتضمن المرافق، والخدمات التعليمية، والصحية، والأنشطة، وغيرها من الخدمات المختلفة.



وثمن النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الحلم يتحقق بالقضاء على العشوائيات واستغلال بعض المناطق لمشروعات قومية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد النائب علاء قريطم بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق غير الآمنة، حيث شهدنا عمليات تطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة كانت تمثل خطورة على حياة قاطنيها، مؤكدا أن الخارطة العمرانية القومية الجديدة التي أعادت الدولة رسمها تهدف فى المقام الأول للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري للدولة المصرية واستغلال كافة الموارد لصالح المواطن.

وقال قريطم، إن القيادة السياسية لم تعمل على تطوير المناطق الخطرة فقط، بل وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيًّا من خلال إطلاق العديد من المبادرات أبرزها «حياة كريمة»، موضحا أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة للقضاء على العشوائيات وذلك تنفيذًا لرؤيتها الاستراتيجية التي تسعي لتنفيذها وتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030، حيث عملت على تنفيذ آلاف من الوحدات السكنية والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني هذه المناطق.

وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن ما شاهدنا اليوم خلال إفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر إنجاز كبير ضخم، وأحلام المصريين تتحول إلى حقيقة، وبناء الإنسان المصرى محل اهتمام الدولة، والتاريخ يسجل بأحرف من نور الإنجازات التي تنفذها الدولة لصالح المواطنين والتي تأتى ضمن موسوعة الإنجازات التي يتم تنفيذها على أرض الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مسيرة إنجازات ومشروعات قومية عملاقة لم تحدث في العالم، مؤكدة أنه تم تنفيذ عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرى والريف المصرى.



وقالت النائبة نورا على إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع بنجاح أن يحول حياة المواطن إلى حياة كريمة بجد ووفر له السكن المناسب، وهو ما يحدث الآن وبالفعل على أرض الجمهورية الجديدة، حيث حدثت نهضة حقيقية وتحولت حياة الإنسان من العشوائيات إلى حياة كريمة بها جميع الخدمات والمرافق الحديثة، مضيفة أن المشروعات التي يتم تنفيذها في مجالات الإسكان “حاجة ولا في الأحلام” ولم نشاهدها في أي دولة في العالم.



وأشادت رئيس سياحة النواب برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى الهامة التي جاءت خلال افتتاح الإسكان البديل لصالح المواطنين، ومنها بناء 500 ألف وحدة سكنية، وقالت: “الحكومة بتعمل حاجة كاملة وزى الكتاب ما بيقول، وبنصلح أوضاع قديمة، والقضاء على ظاهرة البناء غير المخطط مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، والبناء على الأراضى الزراعية قضية دولة، ووعى المواطن هو الأهم لإنهاء الملف، نستفيد ببعض أراضى الحكومة والوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس”.