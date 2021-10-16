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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 67 حالة تعديات على النيل والري بكفر شكر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية التي بدأتها المحافظه فى 11 أكتوبر الجاري ومستمرة حتى 29 أكتوبر 2021،  وذلك في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف، والتأكيد على هيبة الدولة واسترجاع حق الشعب.


وأشار المحافظ إلى قيام الأجهزة التنفيذية بكفر شكر برئاسة بحملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة عدد 67 حالة على أملاك الري والصرف وزراعة على مساحة 6150م2 ليصبح إجمالي ما تم إزالته في المرحلة الأولى من الموجة 18 هو 172 حالة بمساحة 24924م2.

 
وأكد محافظ القليوبية استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.
وقال المحافظ أن الدولة مصرة على ردع المخالفين من خلال تنفيذ القانون، وظهر ذلك جليا في أعمال تنفيذ إزالات الموجة 18، حيث تم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، وفي حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات، كما تقدم المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المشاركة في تنفيذ الإزالات سواء إزالة الحالات الصارخة أو إزالة الحالات التي مازالت في مهدها.
 

وأكد الهجان أن موجة الإزالات ستستمر لاسترداد كافة أراضي الدولة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وإزالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في استرداد أراضي الدولة وحق الشعب.

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