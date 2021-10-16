عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

هدف محمد صلاح في
هدف محمد صلاح في واتفورد

سجّل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت بين واتفورد والريدز، على ملعب فيكارج رود، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

افتتح ساديو ماني أهداف ليفربول في الدقيقة 9، وأحرز روبرتو فيرمينو “هاتريك” في الدقائق 37 و52، و90، وكان لمحمد صلاح هدفا مذهلا في الدقيقة 54.

وقدم محمد صلاح لقطة رائعة في الهدف الرابع لليفربول، بعدما تلاعب بمدافعي واتفورد  وقام بمراوغتهم جميعا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة.

معشوق الإنجليز.. مشجع يفاجئ محمد صلاح قبل انطلاق مباراة ليفربول وواتفورد|شاهد

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، في شهر سبتمبر الماضي، ليحصد الجائزة للشهر الثاني على التوالي، متفوقًا على كورتيس جونز.

ويعد هذا الهدف هو رقم 104 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليعادل النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة السابعة، في المركز الـ 15.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح روبرتو فيرمينو ساديو ماني ليفربول فيرمينو

ترشيحاتنا

البلطي بـ30 والبوري 80 جنيها.. أسعار السمك في الأسواق اليوم.. فيديو

أول سيدة عربية.. مدبولي يُهنئ رئيسة الحكومة التونسية على المنصب الجديد

السيسي: لابد من تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية

سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

حكايه بطولة.. منتخب مصر يتوج بـ ثالث لقب أفريقي في تاريخه 1986

70 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام توسكر الكيني بهدف بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

كورونا يصطاد 3 أشخاص من بعثة الزمالك قبل ساعة من مباراة توسكر الكيني

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

فى 400 حكم تأديبي.. المحكمة العليا ترفض براءة الأطباء والصيادلة الممتنعين عن تكليف العمل

هنعمل إيه؟.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة بالشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ