سحر محمد صلاح أمام واتفورد.. هدف من كوكب آخر للفرعون المصري.. شاهد

سجّل النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، هدفًا رائعًا في المباراة التي جمعت بين واتفورد والريدز، على ملعب فيكارج رود، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

افتتح ساديو ماني أهداف ليفربول في الدقيقة 9، وأحرز روبرتو فيرمينو “هاتريك” في الدقائق 37 و52، و90، وكان لمحمد صلاح هدفا مذهلا في الدقيقة 54.

وقدم محمد صلاح لقطة رائعة في الهدف الرابع لليفربول، بعدما تلاعب بمدافعي واتفورد وقام بمراوغتهم جميعا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة.

وكان محمد صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في ليفربول، في شهر سبتمبر الماضي، ليحصد الجائزة للشهر الثاني على التوالي، متفوقًا على كورتيس جونز.

ويعد هذا الهدف هو رقم 104 لصلاح في مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليعادل النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروجبا، كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة العريقة.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة السابعة، في المركز الـ 15.