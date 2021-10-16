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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحظة وصول بعثة الأهلي لملعب الجنرال سيني قبل مواجهة الحرس الوطنى ..صور

صدى البلد

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي إلى ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجرية نيامي لخوض مباراة الحرس الوطني المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. 


وقبل تحرك الأهلي إلى ملعب المباراة عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة أكد فيها على العديد من التعليمات الفنية والمهام المطلوبة من اللاعبين وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.


يذكر أن الأهلي سيرتدي الزي المكون من القمصان الحمراء والشورتات السوداء والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل، بينما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل وحارس المرمى الطاقم البنفسجي، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.

 

كان الاجتماع الفني قد عقد أمس الجمعة في مبنى اتحاد الكرة بالنيجر الملاصق لفندق إقامة بعثة الأهلي، وفي حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، وعمرو محب المترجم، وممثلي  فريق الحرس الوطني ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي. 


وتم خلال الاجتماع الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية اثناء وبعد المباراة.


وكان الأهلي قد خاض مرانه الوحيد في النيجر مساء أمس على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

 

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النادي بالأهلي نيامي دوري ابطال افريقيا سيد عبدالحفيظ سمير عدلي

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