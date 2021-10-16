خلال النصف الأول من العام: 19.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا

كشفت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال العام الجاري 2021.

وقالت الحكومة الروسية إن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة شهد مستوى قياسي هذا العام 2021.

وأضاف الحكومة الروسية أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 19.8 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2021.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، أن وضع العلاقات الثنائية الراهن بين روسيا والولايات المتحدة، لا يرضي أيا من الجانبين، وأنهما يريان ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية.

وقال أوفيرتشوك للصحفيين، بعد لقاءاته مع مسئولين أمريكيين وممثلي رجال الأعمال في واشنطن: "بالطبع، أي من الجانبين غير راض عن مستوى العلاقات الراهنة، وأثناء كل الاجتماعات كانت هناك الفكرة الرئيسية أن العلاقات يجب أن تكون أحسن".

ولفت أوفيرتشوك إلى أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى اتصالات مباشرة لتوضيح منطق خطواتهما لبعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو وواشنطن تريان انه من الضروري تحسين العلاقات على جميع المستويات.

وأضاف أوفيرتشوك أن الكثير من المشاكل لا تزال قائمة في العلاقات بين البلدين، لكن من الواضح أنه من الضروري تحسين العلاقات الاقتصادية.