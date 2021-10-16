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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال النصف الأول من العام: 19.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا

روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة

كشفت الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة خلال العام الجاري 2021.

وقالت الحكومة الروسية إن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة شهد مستوى قياسي هذا العام 2021.

وأضاف الحكومة الروسية أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 19.8 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2021.

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أول تعليق من الجيش الأمريكي على حادث السفينة "شافي" مع روسيا

فيما أكد نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك، أن وضع العلاقات الثنائية الراهن بين روسيا والولايات المتحدة، لا يرضي أيا من الجانبين، وأنهما يريان ضرورة تحسين العلاقات الاقتصادية.

وقال أوفيرتشوك للصحفيين، بعد لقاءاته مع مسئولين أمريكيين وممثلي رجال الأعمال في واشنطن: "بالطبع، أي من الجانبين غير راض عن مستوى العلاقات الراهنة، وأثناء كل الاجتماعات كانت هناك الفكرة الرئيسية أن العلاقات يجب أن تكون أحسن".

ولفت أوفيرتشوك إلى أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى اتصالات مباشرة لتوضيح منطق خطواتهما لبعضهما البعض، مؤكدا أن موسكو وواشنطن تريان انه من الضروري تحسين العلاقات على جميع المستويات.

وأضاف أوفيرتشوك أن الكثير من المشاكل لا تزال قائمة في العلاقات بين البلدين، لكن من الواضح أنه من الضروري تحسين العلاقات الاقتصادية.

الولايات المتحدة روسيا واشنطن رئيس الوزراء الروسي روسيا والولايات المتحدة

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