عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز تنمية حدائق أكتوبر: الوحدات الجديدة متكاملة وبها جميع المرافق

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بـ افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بـ السكن البديل فى أكتوبر.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك 2500 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بـ مساحات 94 متر، و المشروع به مساحات خضراء كثيرة، ويلقى قبل كبير من المواطنين، و هناك وحدات جديدة تتم فى المرحلة الثانية التى ستنتهى فى 30-6 من عام 2022 وعددها 4500 وحدة.

ولفت إلى أن الوحدات التى تم الانتهاء منها متكاملة وبها جميع المرافق، مثل المستشفيات و المدارس، و الملاعب، وكل شئ.
 

وقد قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إنه يتم  اليوم افتتاح 11 مشروع بالإضافة لمشروع أهالينا  وما تم حتى الآن بإجمالي 210 ألف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن .


وأضاف عاصم الجزار ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر ،  أنه يتم افتتاح اليوم 12 ألف و 400 وحدة سكنية وتغيير حياة 65 ألف مواطن ، لافتا إلى أن مشروع روضة أكتوبر هو السكن البديل لسن العجوزة .

وأشار عاصم الجزار ،  لنقل منطقة سن العجوز بنزلة السمان إلى منطقة جديدة بحدائق أكتوبر بنقل 2500 أسرة ، موضحا أن الوزارة تستهدف تطوير المنطقة بالكامل بتوفير كافة المرافق بها .


يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح  السيسي يفتتح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.

تنمية حدائق أكتوبر حدائق أكتوبر السيسي المشروعات الخاصة المستشفيات

ترشيحاتنا

ذكرى تولي أنور السادات حكم مصر|من أين جاء اسمه وعلاقته بالمهاتما غاندي

عيل بيلعب ببنات الناس.. نشوى مصطفى تروي موقفا محرجا على الهواء

تعرضت لتوتر .. نشوى مصطفى تترك برنامجها على الهواء من أجل طبق حلاوة

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

ضربتان موجعتان لـ بيراميدز قبل لقاء العودة أمام عزام التنزاني

استقرار الدولار في تعاملات البنوك.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على شهود العيان.."النيابة" تكشف عدم صحة بلاغ سقوط حافلة كوبري الساحل

الإسكان: الدولة ستتقضى على المناطق غير الأمنة بجميع المحافظات

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموين لـ الرئيس السيسي في المنيا

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

توهج وهدف وأسيست.. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وواتفورد

السجن المشدد 10 سنوات ينتظر صاحب بطاقة تموين تحمل اسم الرئيس السيسي..تفاصيل

انتقاما لإصابة زملائهم خلال تدافع.. 3 طلاب يشعلون النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة

الولايات المتحدة ترسل 1.6 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

اﻟﻤﺰﻳﺪ