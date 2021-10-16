جهاز تنمية حدائق أكتوبر: الوحدات الجديدة متكاملة وبها جميع المرافق

قال المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بـ افتتاح عدد من المشروعات الخاصة بـ السكن البديل فى أكتوبر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هناك 2500 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بـ مساحات 94 متر، و المشروع به مساحات خضراء كثيرة، ويلقى قبل كبير من المواطنين، و هناك وحدات جديدة تتم فى المرحلة الثانية التى ستنتهى فى 30-6 من عام 2022 وعددها 4500 وحدة.

ولفت إلى أن الوحدات التى تم الانتهاء منها متكاملة وبها جميع المرافق، مثل المستشفيات و المدارس، و الملاعب، وكل شئ.



وقد قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، إنه يتم اليوم افتتاح 11 مشروع بالإضافة لمشروع أهالينا وما تم حتى الآن بإجمالي 210 ألف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن .



وأضاف عاصم الجزار ، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات الإسكان بالسادس من أكتوبر ، أنه يتم افتتاح اليوم 12 ألف و 400 وحدة سكنية وتغيير حياة 65 ألف مواطن ، لافتا إلى أن مشروع روضة أكتوبر هو السكن البديل لسن العجوزة .

وأشار عاصم الجزار ، لنقل منطقة سن العجوز بنزلة السمان إلى منطقة جديدة بحدائق أكتوبر بنقل 2500 أسرة ، موضحا أن الوزارة تستهدف تطوير المنطقة بالكامل بتوفير كافة المرافق بها .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.