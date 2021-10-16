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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرية أمن القاهرة تشن حملات على قائدي الدراجات النارية

حملات مرورية
حملات مرورية

قامت مديرية أمن القاهرة  بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

يأتي ذلك في أطار الحفاظ على أرواح المواطنين  و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتهيب وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة .

كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق وذلك تجنباً للمسائلة القانونية وذلك حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين .

مديرية امن القاهرة حملات مرورية قائدي الدراجات النارية الدراجات النارية الخوذة

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