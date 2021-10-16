مديرية أمن القاهرة تشن حملات على قائدي الدراجات النارية

قامت مديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

يأتي ذلك في أطار الحفاظ على أرواح المواطنين و بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وتهيب وزارة الداخلية بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة .

كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم ، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق وذلك تجنباً للمسائلة القانونية وذلك حرصاً على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين .