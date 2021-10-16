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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد صديق: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة قريبا.. فيديو

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، إن  هناك 11 مشروعا للمواطنين من خلال صندوق التنمية، أو "صندوق تطوير العشوائيات" سابقًا، موضحًا أن المسمى الجديد جاء للتطوير ولرفع سقف الطموح.

وأضاف مدير صندوق التنمية الحضرية، حواره ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الـ الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة و الفترة الحالية تجنى الثمار.


ولفت إلى أن مصر ستعلن أنها خالية من المناطق غير الأمنة فى الفترة المقبلة، وهذا ناتج عن حجم المشروعات التى تمت والتى تم نقل المواطنين لها.


وأشار إلى أن هناك وحدات تم الانتهاء منها، ولكن الآن يتم ادخل المرافق لـ الوحدات، ويتم فرش الوحدات. 


وكشف مدير صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية متكاملة للمواطنين؛ من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة، أن المواطنين الذين يحصلون على وحدات سكنية بديل للمناطق غير الآمنة؛ لا يدفعون إيجارا، ولكن يدفعون مبلغا ماليا مقابل الخدمات وإصلاح المرافق المقدمة لهم.

 

ولفت إلى أن أى مواطن يسكن فى وحدة سكنية، يدفع لها أموالا من أجل الخدمات التى تقدم، مؤكدًا أن أقصى مبلغ يدفعه المواطن فى الشهر 300 جنيه أن المواطنين الحاصلين على الوحدات بعد الانتقال من المناطق غير الآمنة، يكون مستأجرا لها بالنظام القديم، وليس مالكا لها.

 

ولفت إلى أنه تم القضاء على 357 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية خلال 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة نهاية 2021.

ونوه بأنه يتم مراعاة كل التفاصيل الفنية في مشروعات الإسكان التي يتم إقامتها بديلا للعشوائيات، مؤكدا أنه يتم تسليم الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات كاملة التشطيب.

 

وأوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، أنه يتم عمل دراسة شاملة لكل مكان، سواء دراسة اجتماعية أو بيئية أو صحية واقتصادية ونفسية، فضلا عن الدراسة العمرانية.

صندوق التنمية الحضرية التنمية الحضرية تطوير العشوائيات العشوائيات المناطق غير الأمنة

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