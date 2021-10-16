موسيماني: لست راضيا عن أداء لاعبي الأهلي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ليس راضيًا على تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني بعد المباراة :"جئنا إلى هنا من أجل تحقيق الفوز وبالفعل نجحنا في تسجيل هدف التقدم ودافعنا بشكل جيد حتى استقبال هدف التعادل".

وتابع :"لست راضيًا على النتيجة النهائية التي خرجت عليها المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق".

وواصل :"إذا لم يتم وضع حكم فيديو في كل المباريات ستظل المباريات دائما على هذا الوضع فمن الصعب أن يحتسب حكم مباراة ركلتي جزاء في لقاء واحد خاصة في إفريقيا وخارج الأرض".

وأوضح :"ركلة الجزاء الثانية لا يوجد حكم في القارة لديه الجراءة لكي يحتسبها".

وأشار :"نحن متآخرون في إفريقيا عن أوروبا.. متى سنضع الفار في جميع المباريات؟".