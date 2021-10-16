الاتحاد من أجل المتوسط: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ تأكيد لدورها الريادي

قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة المناخ هي أهم حدث يضم الدول الفاعلة فيما يتعلق بتلك القضية، واختيار مصر لاستضافة قمة المناخ الـ 27؛ هو تأكيد على دورها الريادي فيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، موضحا أن الدورة القادمة ستكون في المملكة المتحدة، وبالتحديد في اسكتلندا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "قضية التعامل مع تغير المناخ، هي القضية الرئيسية التي تواجه البشرية في هذه الآونة، ومنطقة المتوسط هي أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، وأجرينا دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط، شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم، وأكدت أن درجات الحرارة ترتفع فها بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم".

وقال "كامل": "كل عام هناك 220 ألف طن من النفايات البلاستيكية يتم إلقاؤها في البحر، أي ما يعادل 600 كونتينر، وإذا استمر هذا المعدل بهذه الطريقة؛ فبحلول 2060 سيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وبحلول 2100 ستنتهي الحياة البحرية فيه".