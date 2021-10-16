عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد من أجل المتوسط: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ تأكيد لدورها الريادي

السفير ناصر كامل
السفير ناصر كامل

قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن قمة المناخ هي أهم حدث يضم الدول الفاعلة فيما يتعلق بتلك القضية، واختيار مصر لاستضافة قمة المناخ الـ 27؛ هو تأكيد على دورها الريادي فيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، موضحا أن الدورة القادمة ستكون في المملكة المتحدة، وبالتحديد في اسكتلندا.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "قضية التعامل مع تغير المناخ، هي القضية الرئيسية التي تواجه البشرية في هذه الآونة، ومنطقة المتوسط هي أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، وأجرينا دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط، شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم، وأكدت أن درجات الحرارة ترتفع فها بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم".

 

وقال "كامل": "كل عام هناك 220 ألف طن من النفايات البلاستيكية يتم إلقاؤها في البحر، أي ما يعادل 600 كونتينر، وإذا استمر هذا المعدل بهذه الطريقة؛ فبحلول 2060 سيكون البلاستيك أكثر من الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وبحلول 2100 ستنتهي الحياة البحرية فيه".

ترشيحاتنا

جرثومة الخريف كلمة السر وراء تسمم الأطفال.. اكتشف أعراض داء الشيجيلا

وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر

منطق"الست بتفوّت علشان تعيش".. مايا مرسي: هيدخلها في دايرة عنف .. فيديو

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ الطعن ضد النائب ديفيد أميس

صلاة المسافر في وسيلة المواصلات ..كل ما تريد معرفته عن ضوابطها الشرعية

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار الزمالك..توسكر يشكو للكاف من أبناء ميت عقبة..وأوليفيرا يشيد بتألق أبو جبل

والد ياسمين صبري بعد غيابها عن فرح شقيقها: مش متخيل الجحود ده..فيديو

نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي: "حاسس إنه زهقان ومكبر دماغه"

التموين تعلن تفاصيل اكتشاف بطاقة تموينية لـ الرئيس السيسي في المنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

فيديو جراف.. هل تعود شمس البارودي للفن مجددا ؟.. ابنها يجيب

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ