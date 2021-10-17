حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمطرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد القي ضباط أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالمطرية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة قد شدد على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية .

فقد تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية يفيد معلومات وتحريات مؤكده بقيام 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد ٨ حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنهم ، وضبط باقي الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم " سيئ النية " (صاحب جراج ، مقيم بدائرة القسم ) .

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.