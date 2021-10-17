حبس عامل سرق خزينة مطعم بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس عامل سابق بمطعم ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة المطعم الذي كان يعمل به بالقاهرة الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم بالقاهرة الجديدة وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.



تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم مصطفي البلتاجي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، قرر باكتشافه سرقة مبالغ مالية من داخل خزينة المطعم عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل سابق بالمطعم محل البلاغ ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم ، أمكن ضبطه .

وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة عمله بالمطعم واحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به ، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومي بخزينة المطعم ، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك توجه للمطعم وتمكن من الدلوف بداخله خلسة وسرقة مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بالشقة محل سكنه.

كما أضاف المتهم بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.