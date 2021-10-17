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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد أسبوع.. الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر 2021

صرف رواتب العاملين
صرف رواتب العاملين بالدولة

تبدأ الحكومة خلال الأسبوع المقبل، صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر أكتوبر الجاري، لمدة 5 أيام.

 

وبحسب تقرير صادر عن  وزارة المالية، فإنه من المقرر حصول الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، على رواتبهم في أكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، حيث سيتم صرف المرتبات على 3 مجموعات وظيفية بواقع مجموعة واحدة على مدار 3 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

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وستبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارا من يوم 24 وحتى 29 من أكتوبر، بواقع 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى.


وسيتم صرف رواتب العاملين وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

 

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية على مدار يومين (28 و29 من أكتوبر)، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

 

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

 

يشار إلى أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

صرف مرتبات رواتب شهر أكتوبر العاملين بالدولة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية

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