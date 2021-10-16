سوريا تتهم إسرائيل باغتيال مسئول الجولان في الحكومة

أعلنت سوريا، اليوم السبت، اغتيال مدير مكتب شئون الجولان السوري المحتل في رئاسة مجلس الوزراء، مدحت صالح الصالح، وذلك جراء استهدافه برصاص إسرائيلي، أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة، مقابل بلدة مجدل شمس بريف محافظة القنيطرة.

وأعرب مجلس الوزراء السوري في بيان عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان.

وقال في بيان إن "هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب السوري إلا تصميماً وإصراراً على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى تحرير كامل الجولان السوري المحتل".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الأسير المحرر مدحت الصالح استشهد نتيجة استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي بالرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

ومدحت الصالح من مواليد قرية مجدل شمس في الجولان المحتل عام 1967، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي أول مرة عام 1983، وعقب الإفراج عنه عاودت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 1985 بتهمة الانتماء إلى المقاومة ليقضي 12 عاماً داخل معتقلات الاحتلال.

وتعرض الصالح لعدة محاولات اغتيال منها عام 2011 حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عدة مرات على منزله في عين التينة.

وفي تصريحات له مؤخرا، أكد الصالح أن الجولان أرض عربية سورية ولا يحق للاحتلال إقامة أي مشروع عليها"، مشددا على أن أهالي الجولان المحتل "مصرون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلف الأمر".

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، تعتبر إسرائيل الصالح عنصراً استخباراتياً مهماً يعمل لصالح الحكومة السورية في مرتفعات الجولان"، مشيرةً إلى أن السلطات الإسرائيلية "استجوبت أي شخص التقى بالصالح قبل عودته إلى الجولان المحتل، وذلك للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي".

وأضافت القناة أن السكان المحليين أفادوا بتحليق كثيف للمروحيات والطائرات بدون طيار في مجدل شمس السبت.