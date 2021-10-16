لميس الحديدي بعد إسدال الستار على ميكروباص الساحل : عارفين الأزمة فين؟

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان النيابة العامة، والذي أسدل الستار على الواقعة الأكثر جدلاً حول ما يسمى إعلامياً سقوط " كوبري الساحل " بالقبض على ثلاثة من شهود الواقعة بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، قائلة : " مرة أخرى نحن نقع وللأسف المواقع تقع وراء الخبر الغير المدقق وتضعه بعناوين وكأنه الحقيقة وهذه هي القضية أهم من فكرة سقوط الميكروباص من عدمه".



وتابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، قائلة : يجب أن لا نقود هذا المجتمع لتصديق معلومة مش مهم التريند ..يموت وينتهي لكن ما يظل هو أن هناك خبرا خطأ يظل وصمة وتأثيراته أصبحت أسوأ أنك أصررت على قيادة المجتمع أن الشائعة هي حقيقة ".

وأمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أشخاص ادعوا رؤية سقوط ميكروباص كوبري الساحل داخل مياه نهر النيل، بتهمة إزعاج السلطات.



وتلقت النيابة العامة، بلاغًا يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامن مع ذلك رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

