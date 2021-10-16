عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي بعد إسدال الستار على ميكروباص الساحل : عارفين الأزمة فين؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على بيان النيابة العامة، والذي أسدل الستار على الواقعة الأكثر جدلاً حول ما يسمى إعلامياً سقوط " كوبري الساحل " بالقبض على ثلاثة من شهود الواقعة بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، قائلة : " مرة أخرى نحن نقع وللأسف المواقع تقع وراء الخبر الغير المدقق وتضعه بعناوين وكأنه الحقيقة وهذه هي القضية أهم من فكرة سقوط الميكروباص من عدمه".


وتابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، قائلة : يجب أن لا نقود هذا المجتمع لتصديق معلومة مش مهم التريند ..يموت وينتهي  لكن ما يظل هو أن هناك خبرا خطأ يظل وصمة وتأثيراته أصبحت أسوأ أنك أصررت على قيادة المجتمع أن الشائعة هي حقيقة ".

وأمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أشخاص ادعوا رؤية سقوط ميكروباص كوبري الساحل داخل مياه نهر النيل، بتهمة إزعاج السلطات.


وتلقت النيابة العامة، بلاغًا يوم الأحد  10 أكتوبر الجاري بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامن مع ذلك رصد وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 

التواصل الاجتماعي الإعلامية لميس الحديدي كلمة أخيرة مواقع التواصل الاجتماعي لميس الحديدي النيابة العامة

ترشيحاتنا

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

لميس الحديدي بعد إسدال الستار على ميكروباص الساحل : عارفين الأزمة فين؟

الدوري الإيطالي.. ميلان يقلب الطاولة على هيلاس فيرونا ويخطف الصدارة مؤقتا

التنظيم والادارة يوضح جزاءات عدم حصول الموظفين على لقاح كورونا

انخفاض 6 درجات .. اِعرف طقس الـ6 أيام القادمة |وتحذير من الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ