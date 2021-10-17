شركة تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباريات الدوري

أعلنت شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.
وكتبت الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "بطاقة المشجع المصري هي جواز مرورك الى كل الاستادات".
وأضافت: "بادر بتسجيل بياناتك و شجع فريقك المفضل علي موقع tazkarti.com
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وكانت رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير بداية من أول مباراة بالدوري المصري للمويم الجديد، بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.
كما أعلنت أن كل مباراة ستُنقل بتقنية الـHD وبعشر كاميرات.