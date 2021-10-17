شركة تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباريات الدوري

أعلنت شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.

وكتبت الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "‏‎بطاقة المشجع المصري هي جواز مرورك الى كل الاستادات".

وأضافت: "‏‎بادر بتسجيل بياناتك و شجع فريقك المفضل علي موقع tazkarti.com

‏‎تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل قريباً".

وكانت ‏رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير بداية من أول مباراة بالدوري المصري للمويم الجديد، بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

كما أعلنت أن كل مباراة ستُنقل بتقنية الـHD وبعشر كاميرات.