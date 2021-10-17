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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شركة تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر مباريات الدوري

صدى البلد

أعلنت شركة تذكرتي بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.

وكتبت الصفحة الرسمية على "فيسبوك": "‏‎بطاقة المشجع المصري هي جواز مرورك الى كل الاستادات".

وأضافت: "‏‎بادر بتسجيل بياناتك و شجع فريقك المفضل علي موقع tazkarti.com
‏‎تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل قريباً".

وكانت ‏رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير بداية من أول مباراة بالدوري المصري للمويم الجديد، بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

كما أعلنت أن كل مباراة ستُنقل بتقنية الـHD وبعشر كاميرات.

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