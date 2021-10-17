مي كساب تعلن إصابتها بـ كورونا عبر تويتر

أعلنت الفنانة مي كساب عن إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله كورونا ادعولي".

وتلقت العديد من التعليقات والتمنيات بالشفاء العاجل من جمهورها.

يذكر أن الفنانة مي كساب، روجت لأحدث أعمالها حكاية "عقبال عوضك" من مسلسل “زي القمر”، ونشرت صورة من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتجسد مي كساب داخل أحداث حكاية "عقبال عوضك"،من مسلسل “زي القمر” شخصية سيدة تدعى “ شادية ” والحكاية من إخراج معتز حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم، الذين يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من اجل تحد اكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.