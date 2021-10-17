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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro

تطلقها آبل غدا..
تطلقها آبل غدا.. تسريبات تكشف أجهزة MacBook Pro|

تعقد شركة Apple آبل الأمريكية مؤتمرا جديدا غدا الإثنين لإطلاق عدد من أجهزة اللاب توب الخاصة بها، حيث كشف عدد من التسريبات مواصفات لاب توب MacBook Pro الذى سيتم إطلاقه ضمن منتجاتها الأخرى في المؤتمر . 


وبحسب موقع Gizmochina فإن آبل ستصدر جهازى لاب توب MacBook Pro بحجمين مختلفين، MacBook Pro قياس 14 بوصة وآخر قياس 16 بوصة، مع تقليل حواف الشاشة بشكل ملحوظ. 

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وستأتي أجهزة لاب توب MacBook Pro القادمة بتصميم مختلف حيث سيتم إزالة " Touch Bar" الموجود أعلى لوحة المفاتيح والذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2016 مع الجيل الرابع من MacBook Pro. 

 أجهزة MacBook Pro


وستحصل أجهزة MacBook Pro على عدد من المنافذ أكثر من الموديلات الموجودة حاليا، حيث ستكون بمنفذ HDMI كامل الحجم على الأقل ومنفذين Type-C وشحن MagSafe. 


وستحصل أجهزة لاب توب MacBook Pro من آبل على شاشات من نوع mini LED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ،   مع معالجات  M1X الجديدة للعام الحالي 2021 والتي ستتميز بتصميم من 10 أنوية مع ثمانية نوى عالية الأداء مع نوى الرسومات ، حيث تقدم آبل  تكوينات 16 و 32 نواة للرسومات .
 

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