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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطلق صاروخاً نووياً وأمريكا ترد..تفاصيل

صدى البلد

ذكرت صحيفة ""فاينانشال تايمز" البريطانية أن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها.

وقالت الصحيفة إن الصاروخ الذي أطلق في عملية سرية، حلق حول الأرض على مدار أرضي منخفض قبل التوجه إلى هدفه الذي تقول المصادر إنه لم يصبه وحلق على بعد 32 كلم عنه.

وأضافت أن  اختبار الصين الصاروخ أصبح "مفاجأة" بالنسبة للاستخبارات الأمريكية.

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في المقابل، رفض جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"  التعليق على التقرير.

واكتفى كيربي بالقول إن واشنطن "أعربت بوضوح عن قلقها بشأن القدرات العسكرية التي تسعى الصين لامتلاكها، وهي القدرات التي تزيد من التوترات في المنطقة وخارجها".

وأضاف كيربي أنه "لهذا السبب بالذات نعتبر الصين التحدي رقم واحد" بالنسبة للولايات المتحدة.

الصين رأس نووي جون كيربي البنتاجون أمريكا

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