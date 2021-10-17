بدء تطبيق نظام الفترتين لتقليل الكثافة بـ 20 مدرسة بالغردقة

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تطبيق نظام الفترتين اليوم ب ٢٠ مدرسة بإدارة الغردقة التعليمية، وذلك للتغلب على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد داخل الفصول .

وكشف منير أن المرحلة الابتدائية والاعدادية هى الاكثر كثافة لذلك تم اتخاذ القرار بالمرحلتين حيث سيتم تخفيف عدد الطلاب داخل الفصول وزيادة اعدادها بكل مرحلة خاصة تلك التى بها اعداد كبيرة من الطلاب.

وكان قد طالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات، سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الأسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية.

فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة، برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، أنه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

وأضاف إبراهيم أنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى- إعدادي- ثانوي بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسي على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وكان عدد من مدارس الغردقة قد شهد كثافات مرتفعة في أول أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.