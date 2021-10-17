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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فى اليوم العالمي.. كيف دعمت الإمارات الجهود العالمية للقضاء على الفقر؟

الإمارات
الإمارات

 يصادف 17 أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وكانت الإمارات من بين الدول التى كرست جهودها من أجل مساعدة المحتاجين فى كل دول العالم، حيث أكد سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أن دولة الإمارات كرست جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم في الحصول على الحاجات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه ومعالجة سوء التغذية، وذلك في إطار دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى «القضاء على الفقر في كل مكان». 

اليوم العالمي للقضاء على الفقر


“إن اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر يمثل فرصة لتعزيز الجهود الدولية لوضع حد للمعاناة التي يسببها الفقر المدقع”، هكذا أوضح الشامس، لافتا إلى أن : «امتداداً لنهجها الإنساني في إطار تحسين نوعية حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، تعمل دولة الإمارات، بلا كلل مع شركائها الدوليين -بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية- لتقديم المساعدة لأكثر من مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر الشديد».

وتابع مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية : «وإدراكاً منها بوجود صلة كبيرة بين القضاء على الفقر وتحسين الأمن والاستقرار والازدهار، تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات المشتركة للقضاء على الفقر. وتعد دولة الإمارات مساهماً رئيسياً في العديد من المبادرات الإنسانية العالمية المعنية بالقضاء على الفقر». 

ولفت إلى أنه في إطار تحقيق هذا الهدف الذي يمثل أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ركزت دولة الإمارات على تحسين جودة التعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتطوير أسواق العمل المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال -لاسيما بين الشباب والنساء- في الدول الشريكة. 

وتسعى دولة الإمارات وشركاؤها من خلال دعم الأساليب المبتكرة المصممة للظروف المحلية، إلى القضاء على الفقر بطريقة مستدامة.

وقال: «بينما تستعد دولة الإمارات للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسها، فإنها تؤكد التزامها بدعم الأهداف التنموية المستدامة للدول الشريكة وكمانح فاعل عالمياً. وسوف تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة والبحث عن فرص لإشراك القطاع الخاص كعنصر حاسم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يعكس نموذجها التنموي الذي يضع نهج التعددية والتعاون في صدارة الأولويات الاستراتيجية».

واختتم بالقول: «تؤمن دولة الإمارات أنه لا يمكن القضاء على الفقر إلا من خلال مضافرة الجهود وبالتالي تمكين المحتاجين لعيش حياة صحية وذات جودة عالية».

الامارات وزير الخارجية الأمم المتحدة التعاون الدولي سوء التغذية المجتمع الدولي الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

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