شوبير يزف بشري سارة للزمالك عقب الفوز أمام توسكر الكيني

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بفريق الزمالك عقب الفوز أمس أمام توسكر الكيني في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ”، أن الفريق قدم مباراة رائعة أمام الفريق الكيني وأمسك بزمام الأمور منذ بداية المباراة ، مشددا أن هناك إصرار شديد على الفوز .

وأضاف أن الزمالك استحق الفوز أمس ، خاصة أنه كان الفريق الأقوى والأفضل، مشددا أن مباراة العودة ستشهد فوز الزمالك بفارق كبير في الأهداف .

وعن رابطه الأندية المحترفه، أكد أن هناك بعض الأشخاص يحاولوا هدم تلك الرابطه و تأخير عملها و لكن رسالتي لهؤلاء “ الدوري مش بتاع حد ” .

بعثة الزمالك تلبي دعوة "مأدبة العشاء" من السفير المصري في كينيا

لبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دعوة خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على العشاء مساء اليوم بمنزل السفير.

وكان الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة على رأس الحضور بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وعدد من لاعبي الفريق وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين وأحمد شعبان مترجم كارتيرون ومحلل الأداء وأعضاء الجهاز الطبي.

ورحب السفير خالد الأبيض بجميع الحضور وحرص على الحديث مع الدكتور حسام المندوه والفرنسي كارتيرون.

وتواجد من السفارة المصرية كل من: المستشار إيهاب كمال قنصل السفارة والعقيد محمد الريدي الملحق الدفاعي بالسفارة والمستشار مازن فايز وأحمد رأفت السكرتير الثاني بالسفارة المصرية.

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.