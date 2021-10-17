بعد التعادل أمام درك النيجر.. الأهلي خسر مباراة وحيدة تحت قيادة موسيماني أفريقيا

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع نظيره فريق الحرس الوطني بطل النيجر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي بطل النيجر يوم السبت المقبل في لقاء الإياب بدور ال ٣٢ بدورى أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي استطاع العودة إلى القاهرة بتعادل إيجابي أمام المنافس ، على ملعبه ووسط جمهوره مساء أمس..

صدى البلد يستعرض أرقام النادى الأهلي في بطولة إفريقيا تحت قيادة موسيماني:

الأهلي لم يخسر إلا مباراة واحدة تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خلال مشاركاته منذ التعاقد مع الأخير لقيادة المارد الأحمر في دوري ابطال أفريقيا.

الخسارة الوحيدة التي مني بها الشياطين الحمر تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني كانت أمام فريق سمبا التنزاني.

وخاض النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ١٦ مباراة على المستوى الافريقي، فاز في ١٢ مباراة، وتعادل فى ٣ مباريات، وخسر فى مباراة وحيدة أمام سمبا التنزاني، ولم يخسر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أي مباراة بعد دور المجموعات في خروج المغلوب من إجمالي ٨ مباريات.

يذكر أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق الأول راحة من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من النيجر.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة في الرابعة والنصف فجر اليوم الأحد، عائدة من النيجر، بعد خوض الفريق مباراة الحرس الوطني التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل ١/١ في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

وتحركت بعثة الأهلي من ملعب المباراة الجنرال سيني كونتشي بالنيجر عقب نهاية اللقاء إلى مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي مباشرة، لبدء رحلة العودة للقاهرة، لتصل فجر اليوم.

ومن جانبه علق بيتسو موسيماني على مباراة الحرس الوطني قائلًا: «إن الفريق تعرض لظروف صعبة وعوامل خارجة عن إرادته ولكنه لن يتحدث عنها، وسيكون تركيزه على الأمور الإيجابية فقط».

وأشار موسيماني، إلى أن الأهلي قدم أداءً دفاعيًّا جيدًا في معظم فترات المباراة، حتى استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر ولكن استقبلنا هدفًا في نهاية المباراة وخرجنا بالتعادل».

وشدد موسيماني ، على أنه يتمنى تطبيق تقنية الفار في هذه الأدوار من بطولة دوري أبطال إفريقيا مستقبلًا، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون مفيدًا جدا لجميع الفرق.