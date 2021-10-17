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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ60 أسرة ببرج العرب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية في زيارة لقرى برج العرب

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، وسط أهالي قرية أبوصير ببرج العرب لتسليم 60 أسرة من مستحقي سكن كريم بالقرية مساعدات ومساهمات من المجتمع المدني ممثلا في فريق أبواب الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

 

وهنأ محافظ الإسكندرية أهالي قرية أبوصير ببرج العرب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أهالي القرية. واستمع إلى احتياجات ومطالب جميع أهالي قرية أبوصير.

 

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وأكد الشريف أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس فإن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة علي التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالينا بالقرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم علي مدار ٢٤ ساعة لاستقبالكم والاستماع إليهم.

 

وقدم المحافظ الشكر إلي المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركين في هذا المعرض الخيري، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموية ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، وأمل النجار ممثلة عن فريق أبواب الخير، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

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