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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصغر من سنك .. وصفة مضمونة لإخفاء الحبوب وتقشير البشرة

بشرة
بشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن مشاكل البشرة لا تعد ولا تحصى وتسبب أزمات عديدة خصوصا للشباب فى الفئات العمرية الصغيرة ومنها الحبوب وعلامات التقدم فى السن، والبقع التي يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية، لافتة إلى أن تناول الأطعمة السريعة الجاهزة يسبب هذه الأزمة.


وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى أتاح حل لمشاكل البشرة بمكون واحد، خصوصا وأن البشرة فى عمر مبكر تحتوى على الكولاجين والفيتامينات وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة ويحدث نقص فى المعادن والفيتامينات.

 

وأوضحت خبيرة التجميل، أن التهاب الحبوب يتطلب استخدام مضاد حيوي للالتهابات بالتزامن مع كريم بينكى للحصول على نضارة وتقشير للبشرة.


ولفتت إلى أن شركة ميرتى طرحت 5  أنواع من الصابون الطبى يعمل على ترطيب عال لاحتوائه على زيت زيتون وزبدة الشيا وذلك لكل أنواع البشرة وعلاج التصبغات، موضحة أن كريم بينكي يفتح البشرة بسبب احتوائه على مستخلص عرق السوس كما يمنع أكسدة البشرة من خلال مستخلص الشاي الأخضر.


وذكرت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن كريم بينكي يعطي نضارة طبيعة، كما أنه يعمل على تفتيح تصبغات الوجه، كما أنه يعمل على ترطيب الوجة والبشرة نتيجة ما يحتويه من مواد مرطبة تعمل على حماية البشرة من الجفاف.


وأضافت دينا أبو السعود، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات.


ولفتت إلى أن كريم بينكي يستخدم لجميع أنواع البشرة ويعمل على تقليل التهابات البشرة نتيجة احتوائه على مواد مرطبة، منوهة إلى أن كريم بينكي مرخص لدى وزارة الصحة.


وتابعت خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين.

 

دينا أبو السعود فيتامينات الشيخوخة وزارة الصحة الصحة خبيرة تجميل

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