عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الهلال يتغنون بالفوز على بيرسيبوليس.. ويستعدون لـ النصر في نصف نهائي آسيا

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أكد نجوم نادي الهلال السعودي أنهم بدأوا التركيز على المباراة المقبلة في الدور قبل النهائي أمام نادي النصر، وذلك بعد الفوز على بيرسيبوليس الإيراني 3-0 أمس، السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل سالم الدوسري (27) وبافيتمبي جوميز (50 و70) أهداف الفوز لصالح نادي الهلال.

وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي في منطقة الغرب أمس، السبت أيضًا، فوز النصر السعودي على الوحدة الإماراتي 5-1 على ستاد جامعة الملك سعود.

وتقام مباراة قبل نهائي البطولة (نهائي الغرب) يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.

وقال سالم الدوسري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أفضل لاعب في المباراة: “تمكنا من إنجاز طموحنا في هذه المباراة، وقمنا بإدارة المجريات بالشكل المطلوب، كي نبدأ التطلع للأمام والنظر للخطوة التالية”.

وأضاف: “قلت من قبل المباراة إنني جاهز للعب بحسب ما يطلب مني الجهاز الفني، حتى لو أراد مني المدرب أن أشارك 5 دقائق فقط، لأنني كلاعب محترف يجب أن أقوم بتأدية ما هو مطلوب مني”.

في المقابل، قال قائد الفريق سلمان الفرج: “أبارك للجماهير التي حضرت في هذه المباراة، وأبارك للسعودية تأهل الهلال والنصر للدور قبل النهائي، حيث إن هذه البطولة تهم السعودية”.

وأردف بالقول: “مباراة اليوم كانت صعبة بالنظر أن أسماء النجوم في كلا الفريقين، ولكن من ناحية المستوى الذي قدمناه قد يعتقد البعض أن المباراة كانت سهلة، وجاء ذلك بسبب الأداء الذي قدمناه اليوم والتركيز العالي من قبل اللاعبين”.

وأوضح: “مباراة الدور قبل النهائي ستكون كبيرة، وستكون الندية عالية فيها، حيث إن كلا الفريقين يريدان تحقيق الفوز، ونحن سنبدأ العمل الآن على المواجهة أمام النصر الذي يمتلك قدرات عالية”.

وقال اللاعب محمد البريك: “أشكر الجماهير التي ساندتنا بقوة، والذين من خلال دعمهم سنكون قادرين على تقديم شيء أفضل”.

وتابع: “المباراة لم تكن سهلة أمام فريق يمتلك نجوم مميزين، وسبق له بلوغ نهائي العام الماضي، اليوم لعبنا بروح الفريق الواحد، وقدمنا مباراة كبيرة، ونأمل أن نواصل على ذات النسق في المباراة التالية”.

وأضاف: “عمل الجهاز الفني على إعدادنا من أجل ممارسة الضغط العالي وإيقاف الفريق المقابل في نصف ملعبه، وقد نجحنا في المحافظة على تركيزنا في الخط الخلفي لنحافظ على نظافة شباكنا”.

الهلال السعودي النصر السعودي دوري أبطال آسيا الهلال والنصر جوميز

ترشيحاتنا

سوريا.. محاولة اغتيال عضو لجنة المصالحة في القنيطرة

25 هاتفا من هونر وهواوي تحصل على تحديث HARMONYOS 2.. تعرف عليها

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

أخبار الفن.. أروى جودة تتعرض لـ التنمر بسبب السليوليت.. والقصة الكاملة لهجوم دانا حمدان علي إحدى فنانات الجونة

حكاية أكبر إضراب سينمائي في العالم.. ماذا يحدث في هوليوود؟

بكثافات منخفضة.. شاهد انتظام الدراسة في مدارس القاهرة بالأسبوع الثاني للدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات والمرأة العاملة وذوي الإعاقة بمشروع قانون العمل الجديد

ريا وسكينة.. سيدتان تقتلان مسنة لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم

لمدة عامين.. تقارير: الأهلي يقدم عرضاً رسمياً لـ فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

بسبب خطأ.. شاهد.. حارس مرمى يعتدي على المدافع بطريقة صادمة أثناء المباراة|فيديو

ملك البيض.. رجل يحمل 735 بيضة فوق رأسه يدخل موسوعة جينيس|صور

فيديو

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

اﻟﻤﺰﻳﺪ