نجوم الهلال يتغنون بالفوز على بيرسيبوليس.. ويستعدون لـ النصر في نصف نهائي آسيا

أكد نجوم نادي الهلال السعودي أنهم بدأوا التركيز على المباراة المقبلة في الدور قبل النهائي أمام نادي النصر، وذلك بعد الفوز على بيرسيبوليس الإيراني 3-0 أمس، السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل سالم الدوسري (27) وبافيتمبي جوميز (50 و70) أهداف الفوز لصالح نادي الهلال.

وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور ربع النهائي في منطقة الغرب أمس، السبت أيضًا، فوز النصر السعودي على الوحدة الإماراتي 5-1 على ستاد جامعة الملك سعود.

وتقام مباراة قبل نهائي البطولة (نهائي الغرب) يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري.

وقال سالم الدوسري في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أفضل لاعب في المباراة: “تمكنا من إنجاز طموحنا في هذه المباراة، وقمنا بإدارة المجريات بالشكل المطلوب، كي نبدأ التطلع للأمام والنظر للخطوة التالية”.

وأضاف: “قلت من قبل المباراة إنني جاهز للعب بحسب ما يطلب مني الجهاز الفني، حتى لو أراد مني المدرب أن أشارك 5 دقائق فقط، لأنني كلاعب محترف يجب أن أقوم بتأدية ما هو مطلوب مني”.

في المقابل، قال قائد الفريق سلمان الفرج: “أبارك للجماهير التي حضرت في هذه المباراة، وأبارك للسعودية تأهل الهلال والنصر للدور قبل النهائي، حيث إن هذه البطولة تهم السعودية”.

وأردف بالقول: “مباراة اليوم كانت صعبة بالنظر أن أسماء النجوم في كلا الفريقين، ولكن من ناحية المستوى الذي قدمناه قد يعتقد البعض أن المباراة كانت سهلة، وجاء ذلك بسبب الأداء الذي قدمناه اليوم والتركيز العالي من قبل اللاعبين”.

وأوضح: “مباراة الدور قبل النهائي ستكون كبيرة، وستكون الندية عالية فيها، حيث إن كلا الفريقين يريدان تحقيق الفوز، ونحن سنبدأ العمل الآن على المواجهة أمام النصر الذي يمتلك قدرات عالية”.

وقال اللاعب محمد البريك: “أشكر الجماهير التي ساندتنا بقوة، والذين من خلال دعمهم سنكون قادرين على تقديم شيء أفضل”.

وتابع: “المباراة لم تكن سهلة أمام فريق يمتلك نجوم مميزين، وسبق له بلوغ نهائي العام الماضي، اليوم لعبنا بروح الفريق الواحد، وقدمنا مباراة كبيرة، ونأمل أن نواصل على ذات النسق في المباراة التالية”.

وأضاف: “عمل الجهاز الفني على إعدادنا من أجل ممارسة الضغط العالي وإيقاف الفريق المقابل في نصف ملعبه، وقد نجحنا في المحافظة على تركيزنا في الخط الخلفي لنحافظ على نظافة شباكنا”.