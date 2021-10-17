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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات .. مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

تصرفات دبي العقارية
تصرفات دبي العقارية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك بدبي اليوم ما قيمته أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 290 مبايعة بقيمة 662.42 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 209.45 مليون درهم و250 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 452.97 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة القصيص الأولى تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة ند حصة.

 

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

 

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 343.22 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 222.5 مليون درهم و54 رهن فلل وشقق بقيمة 120.72 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 208 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الثانية بقيمة 23 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبة بقيمة 17.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحمرية بقيمة 6 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4 مليون درهم.

دبي مليون درهم الاراضى أراض مبايعة

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