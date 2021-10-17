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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير أشرف حمدي: جناح مصر في اكسبو دبي 2020 خالف جميع التوقعات

التابوت الفرعوني
التابوت الفرعوني في جناح مصر بمعرض اكسبو دبي ٢٠٢٠

أشاد السفير أشرف حمدي الوزير مفوض تجاري رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ، بنجاح الجناح المصري في معرض أكسبو دبي 2020، مؤكدا أن ما تحقق يمزج ما بين الاصالة والمعاصرة والحداثة؛ من خلال عرض تاريخ وحضارة مصر العريقة، والانجازات المشرفة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وقال الوزير مفوض تجاري رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، في تصريحات لـ «صدى البلد» إن النجاح الذي حققه الجناح المصري في معرض اكسبو دبي 2020 يتمثل في كونه الأكثر جذبا حاليا إذ يتوافد عليه زوار ينتمون لمختلف الجنسيات حول العالم.

 

وأضاف أن الجناح المصري مميز جدا، وفيه عدد من أدوات الجذب حيث يعرض فيه تابوتا اثريا لأول مرة في اكسبو يقام في دولة شقيقة.

 

وأكد السفير اشرف حمدي أن مصر حريصة جدا على إنجاح معرض اكسبو المقام في دبي، وتقديم صورة عن مصر الحديثة والتعريف بحضاراتها منذ الاف السنين في هذه المشاركة القيمة.

 

وتابع السفير حمدي، قائلا: المعرض يتحدث عن مصر منذ بدايتها وحتى عام 2070 ونعرض فيه المشروعات القومية الحديثة بما فيها المدن الذكية المصرية وتجاربنا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولدينا عرض شامل لما تم انجازه وما يتم تخطيطه، ورؤيتنا فيها للمستقبل.

 

واستطرد: كما نعرض ايضا رحلة عبر الزمن منذ بداية تاريخ مصر وانتهاء بانشاء العاصمة الادارية الجديدة وهذا من الاشياء التي مكنت المعرض من تحقيق جذب عالي جدا لجناحنا المصري.

 

وعن خصوصية الجناح المصري في اكسبو 2020، قال الوزير مفوض رئيس المكتب التجاري المصري بدبي: إن الجناح المصري بـ اكسبو دبي 2020 يعرض مصر كما لم يتوقعها احد من قبل سواء مصريين أو اجانب، لافتا الى ان الاخوة العرب من دول التعاون الخليجي قد يكون لديهم توقعات عما يمكن ان يحتويه الجناح المصري لكثرة زياراتهم لمعارض اكسبو السابقة، ولكن الجناح الحالي خالف جميع التوقعات، كما ان الرحلة عبر الزمان والتي تعرض مصر القديمة والحديثة ايضا من عناصر الجذب الرائجة جدا.

 

واشار الى ان الجناح المصري من الاجنحة التي تتمتع بأكبر عدد من الزيارات في معرض اكسبو دبي، رغم ظروف التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، إذ يتواجد لدينا كل الجنسيات من مختلف انحاء العالم، وتعتبر الجنسيات الأوروبية من أكثر الزائرين.

 

وقال السفير أشرف حمدي ايضا أن من بين الاشياء الاخرى التي تميز الجناح المصري في اكسبو دبي 2020 تركيزه على مشروعات التنمية الحديثة، مضيفا أن من بين الزوار رجال الاعمال ومستثمرين يركزون على المشروعات المصرية الحديثة، ويقدم لهم الجناح رؤى مصر المختلفة من جميع القطاعات على مستوى التطوير الصناعي والمدن الصناعية وغيرها من المشروعات التنموية وفرص الاستثمار الاخرى، بالاضافة الى الزوار العاديين.

 

وعن المقارنة بين الجناح المصري واجنحة الدول الاخرى في معرض اكسبو دبي 2020، قال إن الجناح المصري يعرض المشروعات القومية والمدن الذكية ومشروع قناة السويس في الجناح المصري.

 

ولفت السفير أشرف حمدي، إلى أن هناك تابوتا أثريا يعرض لأول مرة في أكسبو 2020 عمره 2.7 ألف عام، والذي يحظى باهتمام الزائرين.

 

وأكد أن الجناح المصري مساحته 3 آلاف متر ويعتمد على التكنولوجيا الذكية، وتم اقامته على دورين كل دور مساحته عبارة عن الف متر، والدور الثالث مخصص للفعاليات الاقتصادية التي يتم الترويج من خلالها للانجازات المصرية وخطط الوزارات المصرية من أجل التنمية في المستقبل.

 

وأكد أن العديد من الوزراء الإماراتيين وغيرهم من المسئولين الأجانب زاروا الجناح المصري.

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