لتقليل الفاقد منها.. رئيس الوزراء يتابع منظومة مياه الشرب المنتجة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المتكاملة للمحافظة على مواردنا المائية، وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة التوسع فى إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتركيبها فى مختلف المنشآت والمبانى.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً حول منظومة إنتاج مياه الشرب التى تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن متوسط إجمالى الطاقة الإنتاجية للمحطات يصل إلى نحو 24.85 مليون م3/يوم، وذلك من خلال 2732 محطة إنتاج ما بين سطحية، وإرتوازية، ومحطة تحلية، حيث تمثل المياه المنتجة من المحطات السطحية نسبة 88.1%، فيما يُنتج من المحطات الإرتوازية نسبة 11.3%، والباقى من محطات تحلية المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أنه تم إعداد دليل استرشادى لتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة من خلال خبراء دوليين بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ يهدف إلى تقديم ارشادات للحد من المياه غير المحاسب عليها استناداً إلى المعايير الدولية مع مراعاة الوضع المحلى فى مصر وتعميمه على كافة الشركات التابعة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه فى إطار إجراءات إدارات التوعية لترشيد الإستهلاك تم بيع وتركيب 1.2 مليون قطعة من القطع الموفرة، إلى جانب توقيع وثيقة لترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات المعنية، والتنسيق مع تلك الوزارات لتركيب القطع الموفرة بجميع المبانى التابعة لها، فضلاً عن بيع هذه القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة عملاء الشركات التابعة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان، إلى جهود تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع والتى تأتى فى إطار إجراءات توفير استهلاك مياه الشرب، وتخفيض الفاقد، موضحاً أن هناك تطورا فى أعداد الاشتراكات على مدار 4 سنوات مالية، حيث وصل عدد الاشتراكات خلال العام المالى 2020/2021 إلى 16.6 مليون اشتراك، مضيفاً أنه تم تركيب 7.5 مليون عداد ميكانيكى بأقطار مختلفة بجميع الشركات التابعة، وكذا تركيب أكثر من 592 ألف عداد 3/4 من العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة من عام 2017 حتى 30/9/2021.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى الخطة المتكاملة لتركيب العدادات الحديثة حتى عام 2030، موضحاً أنها تتضمن إحلال واستبدال العدادات العاطلة وبدون، وكذا تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة الدفع، منوهاً إلى أنه من المستهدف أن تضم الخطة تركيب نحو 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع حتى عام 2030.

ونوه المهندس ممدوح رسلان إلى الجهود الخاصة بإتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع "prepaid"، وذلك من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة "فوري" تحت كود "575" بعدد نقاط الشحن 89 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، وشركة "خالص" بعدد نقاط الشحن تصل إلى 51 ألف نقطة على مستوى الجمهورية أيضاً، إلى جانب نقاط الشحن والتى تصل إلى 140 ألف نقطة شحن بكافة محافظات الجمهورية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه جار العمل على شحن العدادات من مكاتب البريد المصرى بمختلف أنحاء الجمهورية، وتفعيل شحن الكارت من خلال الهواتف الذكية NFC من خلال تطبيق "خالص" و "فورى".