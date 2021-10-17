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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو دياب يحيى حفلا كبيرا في "إكسبو 2020 دبى"

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

عمرو دياب يتألق في حفل "العقبة" وسط حضور جماهيري كبير

عمرو دياب يشارك جمهوره بصور جديدة من حفله الأخير .. شاهد

حفل الاردن 

أحيا النجم عمرو دياب مساء أمس حفلًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".

كما قدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "يا أنا يا لا"، "برج الحوت" وغيرها من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور وارتبط بها.

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